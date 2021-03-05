التشيك تطلب من الدول المجاورة مساعدتها في استقبال إصابات كورونا

براغ-سانا

طلبت التشيك المساعدة من الدول المجاورة لها باستقبال العشرات من الإصابات بكوفيد19 بعد أن وصل الوضع في مشافيها إلى حالة حرجة مع اكتظاظها بالإصابات.

ونقلت رويترز عن وزير الصحة يان بلاتني قوله اليوم إن “المستشفيات في بلاده استنفدت قدراتها في بعض المناطق ولم تعد قادرة على تقديم الرعاية المناسبة أو استقبال مرضى فيروس كورونا جدد دون مساعدة من آخرين” داعياً ألمانيا وسويسرا وبولندا لمساعدتها في مواجهة الجائحة.

واضطرت التشيك التي أصبحت واحدة من أكثر دول العالم تضرراً من الجائحة في الأسابيع الأخيرة مع تدفق المرضى إلى المستشفيات بما يفوق قدرتها الاستيعابية إلى نقل المرضى لمشاف في أماكن أخرى ونقل بعض الحالات مئات الأميال وإعلان حالة الطوارئ في الـ14 من شباط الماضي.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أنه حتى صباح اليوم دخل 8153 مريضاً بكوفيد19 المستشفيات يحتاج 1735 منهم للعناية المركزة.