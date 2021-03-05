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بوغدانوف: روسيا تدعم حق اللبنانيين باتخاذ قراراتهم دون تدخل خارجي

2021-03-05

موسكو-سانا

جدد الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف خلال لقائه مستشار الرئيس اللبناني أمل أبو زيد دعم موسكو الثابت لسيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه.

وقالت الخارجية الروسية في بيان اليوم نقلته سبوتنيك “جرى خلال الحديث تبادل معمق لوجهات النظر حول تطورات الوضع في لبنان وأهمية تكثيف الجهود من أجل تشكيل حكومة لبنانية جديدة والتغلب على الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في هذا البلد”.

وجدد بوغدانوف بحسب البيان دعم روسيا الثابت لسيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه “وحق اللبنانيين في اتخاذ قرارات بشأن جميع قضايا الأجندة الوطنية بشكل مستقل ومن دون تدخل خارجي على أساس حوار بناء والمراعاة المتبادلة للمصالح المشروعة”.

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