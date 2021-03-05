المهرجان المسرحي المركزي الثالث لمنظمة الطلائع يختتم عروضه الجماهيرية

طرطوس-سانا

اختتم المهرجان المسرحي المركزي الثالث لمنظمة طلائع البعث عروضه الجماهيرية على خشبة مسرح المركز الثقافي العربي في مدينة طرطوس من خلال العرض الذي حمل عنوان “فلة والأقزام”.

العرض الذي قدمته فرقة فرع دمشق للطلائع قال عنه معده ومخرجه سعيد عطايا في تصريح لـ سانا: “هو عمل يؤكد أن الجمال الحقيقي كامن في داخل الإنسان عندما يحمل قيم الخير والمحبة” معتبراً أن المهرجان محطة فنية ثقافية أبدع فيها المشاركون مع تفاعل الجمهور الكبير إضافة إلى تقديمه للمجتمع السوري الحقيقي بكل مكوناته عبر عروض حملت رسائل الألفة والمحبة وقيم السوريين.

وقدمت خلال المهرجان الذي أقيم على مدى ثلاثة أيام في ربوع محافظة طرطوس عروض لـ 28 فرقة من مختلف المحافظات حيث وجد فيه المشاركون تجربة مهمة كما ذكر المخرج فؤاد المصري من فرع ريف دمشق للطلائع الذي تحدث عن عمله “جحا والكنز” الذي سعى عبره إلى تقديم الفائدة في حال اتحد العقل والمال مع القوة ضمن إطار كوميدي يوصل المتعة والمعلومة الصحيحة بطريقة مبسطة ومحببة لدى الأطفال.

المخرج مهند صوان من ريف دمشق أيضاً قدم عمله “محكمة الأطفال” طارحاً من خلاله الآثار السلبية التي خلفتها التكنولوجيا الحديثة على الكتاب وخصوصاً مع عزوف الكثيرين عن المطالعة مع التأكيد على أهميتها في حياتنا وإظهار ما فيها من جوانب إيجابية.

وعن مشاركة فرع الرقة أوضحت المخرجة راضية كوسا أن مسرحية “سوق الخضرة” تناقش مخاطر الإصابة بفيروس كورونا عبر حوار بين أربع شخصيات وأسباب انتشار هذا الوباء الخطير من خلال عرض مظاهر سلبية تنتشر في أسواق الخضار مع الدعوة للوقاية عبر اتباع العادات الصحية السليمة حرصاً على سلامة الأفراد والمجتمع.

بدوره قدم المخرج محمد شلاش من الرقة رؤيته للشخص الذي يغادر وطنه ويفشل ليعود حاملاً معه بعض العادات غير المناسبة لمجتمعه وبيئته وذلك من خلال نص “عودة مغترب” مبيناً أهمية الوطن والتفوق فيه وبنائه والانطلاق منه إلى العالم.

المخرج صادق فياض من فرع دير الزور أشار إلى أن عمله “علبة الألوان” يهدف إلى تعزيز روح التعاون بين الطلاب في المدارس ومشاركة أغراضهم فيما بينهم كي لا يقدم أحدهم على أخذ أشياء رفاقه في حال عدم قدرته على شرائها في حين اندرج العمل الآخر من المحافظة ذاتها تحت بند التراث وحمل عنوان “قمر ونور” قدمته المخرجة إيناس سفان في إطار كوميدي مشوق.

الشاب عبادة الأحمد والطفلان محمود رمضان وفرح شلاش اعتبروا أن حبهم لهذه الأعمال دفعهم للمشاركة فيها على اعتبار انها توصل أفكاراً توعوية اجتماعية وصحية وثقافية بناءة بطريقة مناسبة للكبار والصغار معاً مؤكدين أهمية المهرجان لزيادة الخبرة والتعلم والاستفادة من الأفكار المطروحة في تلك الأعمال وتطبيقها على أرض الواقع.

يشار إلى أن حفل الختام سيقام يوم غد السبت ويتخلله توزيع جوائز على الفرق الفائزة والمشاركين مع تكريم الفنانة وفاء موصللي تقديراً لمسيرتها الفنية ودورها في مسرح الطفل.

فاطمة حسين