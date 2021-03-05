احتجاجات بعدد من المناطق اللبنانية تنديداً بالأوضاع المعيشية

بيروت-سانا

تجددت الاعتصامات والاحتجاجات في عدد من المناطق اللبنانية اليوم تنديداً بتردي الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن عدداً من المحتجين جابوا شوارع طرابلس بمسيرات راجلة ونفذوا وقفات احتجاجية وأشعلوا الإطارات كما قطعوا طريقي أوتوستراد طرابلس بيروت عند جسر البالما بالإطارات المشتعلة تنديداً بالغلاء وتردي الأوضاع المعيشية.

وفي صيدا تجمع عدد من المحتجين وسط ساحة تقاطع ايليا وأشعلوا الإطارات وقطعوا السير جزئياً كما قطع محتجون في عكار الطريق عند مدخل بلدة عمار البيكات على طريق عام حلبا القبيات بالإطارات المشتعلة احتجاجاً على سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

وتشهد العديد من المناطق اللبنانية منذ الـ 17 من تشرين الأول 2019 مظاهرات واعتصامات احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وللمطالبة بمكافحة الفساد في البلاد.