462 وفاة وأكثر من 11 ألف إصابة جديدة بكورونا في روسيا

موسكو-سانا

سجلت السلطات الصحية في روسيا الاتحادية 462 وفاة و11024 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بينها 1757 في العاصمة موسكو.

وجاء في التقرير اليومي لغرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي وباء كوفيد19 “إجمالي الوفيات بكورونا في روسيا ارتفع إلى 88285 والإصابات إلى 4 ملايين و301159 والمتعافين إلى 3 ملايين و885321 شخصا”.

ولفت التقرير إلى أن معدل الزيادة اليومية بعدد الإصابات بالفيروس في روسيا تأرجح للأسبوع الثاني على التوالي بين أكثر من 11 ألفا و10 آلاف إصابة يومية ويقول علماء الأوبئة إن هذه العملية طبيعية والوضع في البلاد يميل نحو الاستقرار بشكل عام.