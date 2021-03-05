بير يودع بطولة الأرجنتين المفتوحة للتنس

بيونس ايريس-سانا

ودع الفرنسي بنوا بير بطولة الأرجنتين المفتوحة للتنس بعد هزيمته أمام فرانشيسكو سيرندول وبنتيجة 4-6 و6-3 و6-1.

وفقد بير المصنف الـ 29 عالميا والثالث في البطولة أعصابه بسبب قرار أحد حكام الخطوط عند تأخره 2-صفر في المجموعة الثانية إذ احتسب الحكم ضربة إرسال ساحقة صحيحة من سيرندولو.

واحتد بير البالغ عمره 31 عاما على الحكم لكنه لم يستطع إقناعه بتغيير القرار فبصق على مكان الكرة وحصل على تحذير من الحكم بسبب سلوكه.

وخصم الحكم نقطة من اللاعب الفرنسي في المجموعة ذاتها بعدما بصق للمرة الثانية وتشاجر مع الحكم مرة أخرى.

وعند تأخره 5-1 في المجموعة الأرض بدا أن بير ارتكب خطأين مزدوجين عن عمد ليخسر المباراة.

وسدد بير إرساله الأخير خارج الملعب بينما كان جامع الكرات على أرض الملعب لأخذ كرة الإرسال الماضي.

وسبق أن استبعد الفريق الفرنسي بير من أولمبياد ريو 2016 بسبب قضائه الكثير من الوقت خارج القرية الأولمبية.