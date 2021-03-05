واتساب تطلق ميزة تدعم المكالمات الصوتية والفيديو عبر نسختها الخاصة بالكمبيوتر

واشنطن-سانا

أعلنت شركة واتساب إطلاق ميزة تدعم المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو عبر تطبيقها المخصص لأجهزة الكمبيوتر.

ونقلت شبكة سكاي نيوز عن واتساب قولها في بيان إن المستخدمين سيكونون قادرين على إجراء المكالمات الصوتية والمرئية الجماعية عبر نسخة الكمبيوتر لـ “واتساب” وان هذه المكالمات ستكون مشفرة.

وأشار البيان إلى أن المكالمات المرئية ستعمل بسلاسة لكل من الاتجاه الرأسي والأفقي وأنه تم تعيين تطبيق سطح المكتب ليكون دائما في المقدمة حتى لا تفقد محادثات الفيديو في علامة تبويب المتصفح أو النوافذ المفتوحة.

وتضع هذه الخطوة واتساب في منافسة مع “زووم” و”غوغل ميت” في ميدان المكالمات المرئية عبر سطح المكتب.