70 بالمئة نسبة تنفيذ مشروع توسيع شبكة اتصالات مركز هاتف السليمانية بحلب

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
القومي الاجتماعي في لبنان: ما يسمى قانون قيصر انتهاك فاضح لحقوق الإنسان
2021-03-04
دمشق وموسكو: تحالف واشنطن يواصل دعم الإرهابيين ويحاول خنق الشعب السوري اقتصادياً
2021-03-04
لافروف: مقاربات روسية لإيجاد تسوية للأزمة في سورية تستند إلى القانون الدولي
2021-03-04
السماح بدخول اللبنانيين العالقين في سورية الـ10 من الشهر الحالي
2021-03-04
بوليفيا تدين بشدة العدوان الأمريكي على الأراضي السورية
2021-03-04
روسيا تدعو إلى عدم تسييس واستغلال عمل وكالة الطاقة الذرية ضد سورية
2021-03-04
محكمة إسبانية تقاضي شبكة أرسلت المال والسلاح للإرهابيين في سورية والعراق
2021-03-04
محليات
التربية: لجنة لتأليف كتاب مصادر تعلم الأخلاق
2021-03-04
عشرات الضبوط التموينية في اللاذقية وحمص وحماة وريف دمشق
2021-03-04
التربية: توزيع اعتمادات إعادة الإعمار لترميم المدارس
2021-03-04
افتتاح مركز للمعالجة الفيزيائية في سلحب بريف حماة دعماً لجرحى الجيش العربي السوري
2021-03-04
وفاة خمسة أشخاص إثر تدهور حافلة لنقل الركاب على أوتستراد دمشق حمص
2021-03-04
الطقس غداً.. الحرارة إلى ارتفاع وهبات نشطة للرياح تتجاوز سرعتها 50 كم بالساعة أحياناً
2021-03-04
تجهيز فرن آلي في الرحيبة لوضعه بالخدمة قريباً
2021-03-04
رياضة
تشيلسي يعيد ليفربول إلى دوامة الهزائم
2021-03-04
توتنهام يهزم فولهام بالدوري الإنكليزي
2021-03-04
باريس سان جيرمان يعلن عودة نجمه نيمار إلى الملاعب
2021-03-04
رونالدو يسعى لتمديد عقده مع يوفنتوس
2021-03-04
لامبارد أكثر لاعب وسط تسجيلاً للأهداف في أوروبا
2021-03-04
اختتام منافسات بطولة السويداء بالشطرنج للفئات العمرية
2021-03-04
فوز الطليعة على النواعير في قمة مباريات التجمع النهائي لدوري كرة اليد
2021-03-04
اقتصاد
وسيم للألبسة الجاهزة تفتتح وحدة إنتاجية جديدة في بلدة البهلولية
2021-03-04
لجنة إصلاح القطاع العام الاقتصادي تؤكد ضرورة استعادة دوره في دعم الاقتصاد الوطني
2021-03-04
مئة من رواد الأعمال يشاركون في مهرجان الياسمين والسنديان في حلب
2021-03-04
إعادة افتتاح المركز الدائم للصناعات السورية المعدة للتصدير
2021-03-04
جائحة كورونا تؤدي إلى أكبر انهيار اقتصادي لشركة لوفتهانزا الألمانية
2021-03-04
انخفاض سعر غرام الذهب 12 ألف ليرة
2021-03-04
الهطولات المطرية في درعا تسهم بتحسين واقع الزراعات الشتوية
2021-03-04
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الصحة: تسجيل 62 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 84 حالة ووفاة 5
إضراب عام في مدارس ريف الرقة احتجاجاً على ممارسات ميليشيا (قسد) بحق المعلمين
صباغ: مشروع القرار الأمريكي الفرنسي المقدم إلى منظمة الحظر يهدف إلى إيجاد ذرائع لارتكاب أعمال عدوانية ضد سورية
مرتزقة أردوغان يخطفون 4 مدنيين من ناحية معبطلي بريف حلب الشمالي الغربي
قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها يعتدون بالمدفعية على قرية معلق وبلدة أبو راسين بريفي الرقة والحسكة
مجلس الشعب يوافق على المواد المتعلقة بالحوافز الضريبية والجمركية من مشروع قانون الاستثمار الجديد
المهندس عرنوس لأعضاء مجلس الشعب عن محافظة السويداء: تكثيف الجهود لمتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية
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مقتل 6 من مسلحي ميليشيا (قسد) وإصابة آخرين بهجمات في ريفي الحسكة ودير الزور
بوليفيا تدين بشدة العدوان الأمريكي على الأراضي السورية
70 بالمئة نسبة تنفيذ مشروع توسيع شبكة اتصالات مركز هاتف السليمانية بحلب
2021-03-05
توسيع شبكة اتصالات مركز هاتف السليمانية بحلب
2021-03-05
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التربية تناقش مع شركاء قطاع التعليم من المنظمات الدولية سبل تطوير العملية التعليمية
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