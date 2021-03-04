توليفة فلكلورية لفرقة جلنار للمسرح الراقص على خشبة قصر الثقافة بحمص

حمص-سانا

احتضن مسرح قصر الثقافة بحمص فرقة جلنار للمسرح الراقص التي ادت لوحات فلكلورية راقصة ممزوجة بومضات شعرية تتغنى بجمال وعراقة سورية.

وشارك في العرض 30 راقصا وراقصة وضم توليفة لوحات تنقلت بين المحافظات عبر أغان ورقصات وأزياء مستقاة من تراث كل منها بمرافقة شعرية توصف العادات العربية الأصيلة كالكرم والشهامة وحسن الضيافة والفخر بالتراث والعراقة.

علي حمدان مخرج العرض أوضح في تصريح لمراسلة سانا أن حفل اليوم يقدم للمرة الأولى بحمص ويعكس غنى سورية الممتد عبر التاريخ لافتا إلى حرص الفرقة على تعزيز البنية الثقافية والانتماء الثقافي في مواجهة العولمة.

واستوحت الفرقة عرض اليوم وفقا لحمدان من التنوع الفلكلوري والثقافي والحضاري الذي تتمتع به سورية وحاجتنا المتنامية لنحضن الأنسان ونعمق انتماءه لهويته عبر جولة تراثية شملت لوحات مزجت بين تقاليد المحافظات بتوليفة خاصة .

يشار إلى أن فرقة جلنار للمسرح الراقص تأسست عام 1997 وتضم 60 راقصا وراقصة بمختلف الأعمار وتهتم بالتراث والفلكلور السوري ولها العديد من الأعمال المسرحية.

رشا المحرز