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الجيش يواصل صدارته للتجمع النهائي لدوري الرجال بكرة اليد

2021-03-04

حماة-سانا

فاز الجيش على اليقظة بنتيجة 40-16 هدفاً في المباراة التي جمعتهما على أرض صالة الشهيد ناصح علواني الرياضية بحماة ضمن اليوم الرابع من منافسات التجمع النهائي الأول لدوري الرجال بكرة اليد.

وفي بقية مباريات هذا اليوم فاز الطليعة على الجزيرة 42-14 كما فاز النواعير على الشعلة 26-23 هدفاً.

وبهذه النتائج واصل الجيش صدارته للتجمع بعد تحقيقه أربعة انتصارات متتالية يليه الطليعة والنواعير بثلاثة انتصارات مقابل خسارة لكل منهما.

وتختتم مباريات التجمع غداً الجمعة بإقامة ثلاث مباريات حيث يلتقي الطليعة مع الشعلة واليقظة مع الجزيرة والنواعير مع الجيش.

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