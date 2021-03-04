افتتاح مركز للمعالجة الفيزيائية في سلحب بريف حماة دعماً لجرحى الجيش العربي السوري

حماة-سانا

دعماً لجرحى الجيش العربي السوري والقوات الرديفة افتتحت منظمة اتحاد شبيبة الثورة ضمن برنامج وصية المركز الثاني للمعالجة الفيزيائية في مدينة سلحب بريف حماة الغربي والذي يضم أحدث التجهيزات والمعدات الكهربائية والميكانيكية اللازمة للعلاج الفيزيائي إضافة إلى كوادر طبية وفنية وتمريضية متخصصة.

وأشار الدكتور أنور علي مدير المنطقة الصحية في منطقة الغاب بريف حماة في تصريح لمراسل سانا إلى الخدمات الطبية والعلاجية التي سيقدمها المركز للجرحى ولا سيما للذين تعرضوا لحالات بتر أطراف وشلل وغيرها مبيناً أنه تتوافر بالمركز بيانات كاملة عن أسماء الجرحى وأماكن وجودهم ونسب العجز بينهم وذلك لتسهيل عملية التواصل معهم ومتابعة علاجهم بشكل دوري.

ولفت علي إلى أن مديرية صحة حماة وضعت سيارة إسعاف خاصة لنقل الجرحى من المركز وإليه تسهيلاً عليهم وتخفيفاً للأعباء عنهم في الوصول إلى المركز والمغادرة منه.

الرائد الجريح فهد موسى المصاب بحالة شلل في الأطراف ويخضع للعلاج في المركز أكد أن افتتاح هذا المركز يسهم في تقديم الخدمات العلاجية للمرضى في منطقة الغاب حيث يخضع المستهدفون فيه لبرنامج علاج متكامل لعدة مراحل بمتابعة وإشراف متخصصين في المعالجة الفيزيائية.

المساعد المتقاعد مهدي الموعي جريح حرب بين أن المركز يضم 14 جهازاً للعلاج الفيزيائي هي الأحدث من نوعها في سورية والتي لا تتوافر في باقي المشافي والمراكز الطبية الأخرى لتأمين العلاج لحالات بتر الأطراف ومختلف الإصابات بما يؤهل الجرحى والمصابين للتعافي تدريجياً واستعادة قدرتهم الحركية.

الدكتور عفيف دلا رئيس اتحاد شبيبة الثورة أوضح في تصريح للصحفيين أن افتتاح المركز في مدينة سلحب يأتي ضمن خطة الاتحاد لمرحلة العمل الممتدة بين عامي 2021 و2025 وفق أهداف استراتيجية وسياسات عامة ومبادئ تجسد رؤية المنظمة مبيناً أن هذا المركز هو الثاني بعد مركز حمص الذي افتتح في شباط الماضي في مقر الشبيبة ومن المقرر افتتاح باقي المراكز المماثلة تباعاً في عدة محافظات ومن شأنها تقديم الخدمات العلاجية العصبية والحركية لجرحى الجيش والقوات الرديفة من قبل طواقم طبية متخصصة.

وأشار دلا إلى أن هذه المراكز مزودة بالإضافة إلى التجهيزات والمستلزمات الطبية الحديثة بوسائل الترفيه والتثقيف وقاعات لممارسة الألعاب الرياضية الخاصة بالجرحى وقاعات مطالعة والتي جاءت ثمرة التعاون مع شركاء منظمة اتحاد شبيبة الثورة من الفعاليات الرسمية والأهلية إلى جانب دور وجهود الفرق التطوعية الشبيبية في المحافظات بهدف تكريس ثقافة الخدمة المجتمعية.

حضر افتتاح المركز محافظ حماة المهندس محمد طارق كريشاتي وأمين فرع حماة لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس أشرف باشوري وفعاليات رسمية وأهلية.

عبد الله الشيخ