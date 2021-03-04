لغتي هويتي.. مسابقات ثقافية لتمكين اللغة العربية في المعهد العالي لإدارة الأعمال بدمشق

دمشق-سانا

مسابقات ثقافية لتمكين اللغة العربية أقامها اليوم المعهد العالي لإدارة الأعمال (هبا) بدمشق تحت عنوان (لغتي هويتي) شارك فيها طلاب من مختلف الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة وذلك بالتعاون مع دار الفكر ومصرف الإبداع للتمويل الصغير ومتناهي الصغر ومؤسسة التنمية للتعليم والتدريب.

المسابقات التي استمرت نحو أربع ساعات تضمنت مناظرات شعرية ومسابقات في فنون الإلقاء والخط العربي إضافة إلى توجيه أسئلة متنوعة في مجال اللغة العربية للجمهور وذلك بإشراف لجنة من الأكاديميين والمختصين في مجال اللغة العربية.

سانا واكبت المسابقات حيث أكد الدكتور حيان ديب عميد المعهد العالي لإدارة الأعمال أن هذه المسابقات تأتي في إطار دعم المعهد للغة العربية وتشجيع الشباب على التمسك بها باعتبارها اللغة الأم وأحد مقومات الهوية العربية التي ساهمت بحماية التاريخ والحضارة والثقافة العربية عبر الزمن مبيناً أن نشاطات المعهد لا تقتصر على الشأن الاقتصادي وإدارة الأعمال بل تندرج في كل ما يهم جيل الشباب والخريجين حيث تعتبر اللغة العربية من هذه الأمور المهمة والحيوية باعتبارها لغة أبناء الوطن الواحد وقادرة على مواكبة العصر والعلم.

الدكتور نزار أباظة مستشار دار الفكر للثقافة رئيس لجنة تحكيم المسابقات قال إن مثل هذه المسابقات لها فائدة كبيرة للطلاب وتسهم في اكتشاف المواهب الموجودة لديهم وتحفزهم على البحث في بحور اللغة العربية مؤكداً ضرورة الحفاظ على اللغة العربية وصونها لكونها تمثل الحصن المنيع لهوية ووحدة الشعب العربي والوعاء الذي يحمل إرثه الثقافي والحضاري.

أديب شرف الرئيس التنفيذي لمصرف الإبداع للتمويل الصغير ومتناهي الصغر أشار إلى أن المصرف قدم الرعاية للمسابقات في إطار دوره الاجتماعي والتنموي وانطلاقاً من ضرورة تشجيع الشباب على الحفاظ والتمسك بلغتهم الأم مبيناً أن دعم الطلاب والجامعيين لا يقتصر على الأمور المادية بل يشمل أيضاً تقديم التدريب والاستشارات.

عدد من الطلاب المشاركين في المسابقات أعربوا عن سعادتهم للمشاركة بهذه النشاطات والتي تأتي ضمن اهتمامهم واختصاصهم الدراسي حيث قالت الطالبة راما عياش خريجة لغة عربية بجامعة دمشق وطالبة دبلوم تأهيل تربوي بالجامعة الافتراضية من المهم تنظيم مثل هذه النشاطات وزيادتها لتشمل الندوات ومناقشة الكتب للحفاظ على اللغة العربية وتشجيع الطلاب على الدراسة والاطلاع على المراجع والموسوعات المعرفية.

الطالب محمد علي قشلان من قسم اللغة العربية بجامعة دمشق سنة رابعة أشار إلى أنه شارك بالمسابقات حباً باللغة العربية ولرغبته بالفوز وتحقيق نتائج متميزة على مستوى الجامعة مبيناً أنه يترأس فريقاً تطوعياً طلابياً يضم مئة كاتب وكاتبة ويهتم بالثقافة والأدب ويحرص على المشاركة بأي نشاطات تتعلق بالمواهب الشابة.

الطالبة خديجة محمود جركس من قسم اللغة العربية بجامعة دمشق سنة ثالثة اعتبرت أن هذه المسابقات تسهم بتعريف الجيل الشاب بحضارته وتاريخه في زمن لم يعد الاهتمام كبيراً بالشعر والأدب.

واختتمت المسابقات بتكريم الفائزين وتوزيع الجوائز العينية والمادية عليهم.

هيلانه الهندي-منار ديب