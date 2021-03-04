مذكرة تفاهم بين التربية واتحاد كرة القدم لتعزيز التعاون

دمشق-سانا

وقعت وزارة التربية والاتحاد العربي السوري لكرة القدم اليوم مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والاتحاد في مجال رياضة كرة القدم المدرسية.

وتتضمن المذكرة إقامة دورات تدريبية للمدرسين المسؤولين عن المراكز الخاصة بكرة القدم والتشارك في الإشراف الفني على المنتخب الوطني للمدارس والمساعدة في انتقاء المواهب للمنتخبات المدرسية الفرعية والمنتخب الوطني للمدارس إضافة إلى الاستفادة من طلاب المدارس للانتساب لأكاديمية الاتحاد العربي السوري لكرة القدم.

وعقب توقيع المذكرة أشار مدير التربية الرياضية بوزارة التربية الدكتور عبد الحميد الزرير في تصريح لمندوبة سانا إلى أن هذه المذكرة تأتي في إطار سعي وزارة التربية للتعاون مع الجهات والمؤسسات والمنظمات من أجل الارتقاء بالواقع الرياضي لدى الطلبة والكوادر التعليمية والتدريسية العاملة في المجال الرياضي وتنمية المواهب الرياضية ورعايتها لتكون خير ممثل لسورية في المحافل الدولية.

بدوره أكد الأمين العام لاتحاد كرة القدم إبراهيم أبا زيد أن المذكرة تعتبر نواة انطلاق لكرة القدم المدرسية لافتاً إلى أن التعاون المشترك مع الوزارة سيسهم في الارتقاء بواقع الرياضة المدرسية.

رحاب علي