لائحة أسعار جديدة لعبوات مياه الشرب

دمشق-سانا

أعلنت الشركة العامة لتعبئة المياه عن لائحة أسعار جديدة لمختلف أحجام عبوات مياه الشرب المنتجة في معاملها بقين والفيجة والدريكيش والسن.

وبينت الشركة في نشرة أسعارها التي تلقت سانا نسخة منها أن أسعار العبوات من أرض المعمل هي 2250 ليرة سورية للجعبة التي تحتوي 6 عبوات حجم 5ر1 ليتر و3135 ليرة للجعبة 12 عبوة حجم نصف ليتر.

كما سعرت عبوة الـ10 ليترات بسعر 1050 ليرة وعبوة الخمسة غالون بـ800 ليرة والكأس 250 ميلليترا بـ110 ليرات.

أما الأسعار للموزع إلى باعة المفرق فهي 2500 ليرة لجعبة الـ6 عبوات حجم ليتر ونصف الليتر و3385 ليرة للجعبة 12 عبوة حجم نصف ليتر و1125 ليرة لعبوة الـ10 ليترات وألف ليرة لعبوة الخمسة غالون و150 ليرة للكأس سعة 250 ميلليتراً.

أما أسعار باعة المفرق للمستهلك فهي 460 ليرة للعبوة الليتر ونصف الليتر و300 ليرة لعبوة نصف الليتر و1250 ليرة لعبوة الـ10 ليترات وألف ليرة لعبوة الخمسة غالون و160 ليرة للكأس 250 ميلليترا و2750 ليرة لجعبة الـ6 عبوات حجم 5ر1 ليتر و3585 ليرة لجعبة الـ12 عبوة حجم نصف ليتر.

وأرجع مدير عام الشركة المهندس ملهم دوزوم في تصريح لمندوب سانا سبب إصدار لائحة الأسعار الجديدة نظراً لارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج مؤكداً على كل حلقات البيع ضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة من الشركة وأن أي مخالفة سيخضع مرتكبها لأحكام قانون التموين والتسعير رقم 14 لعام 2015 والذي تتولى تنفيذه دوريات حماية المستهلك.

وكانت الشركة أنتجت خلال العام الماضي أكثر من 126 مليون ليتر بينما بلغت أرباحها الصافية المقدرة 5 مليارات ليرة سورية.

أحمد سليمان