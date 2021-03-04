روحاني: وكالة الطاقة الذرية ليست مكاناً للألاعيب السياسية

طهران-سانا

جدد الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم التأكيد على أن أنشطة إيران النووية سلمية بشكل كامل داعياً الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مراقبتها بشكل مريح.

ونقلت وكالة إرنا عن روحاني قوله في كلمة “إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليست مكاناً للألاعيب السياسية بما يلزم على البعض ألا يعتقدوا بأنهم يستطيعون في هذه الظروف الجديدة إضافة شيء للاتفاق النووي”.

وأضاف روحاني “إن الدول الأوروبية تسعى هذه الأيام وراء إصدار مشروع قرار ضد إيران في الوكالة” مبيناً أن الاتفاق النووي نص واتفاق واحد ولن نتفاوض على شيء جديد فيه.

ولفت روحاني إلى أن أمريكا ألحقت بإيران خسائر تزيد عن 200 مليار دولار بشكل مباشر جراء الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي فرضتها على البلاد مشيراً إلى أن إيران سبق وأن أعلنت استعدادها للعودة إلى تعهداتها فور إلغاء الحظر.