قضايا إنسانية اجتماعية في أمسية شعرية في ثقافي أبو رمانة

دمشق-سانا

الأمسية التي أقامها أمس المركز الثقافي في أبو رمانة وشارك فيها عدد من الشعراء اقتصرت على الشعر الموزون الذي جمع بين الأصالة والمعاصرة.

الأمسية التي أدارتها الشاعرة خلود قدورة ذهبت إلى مواضيع إنسانية وعاطفية واجتماعية حيث ألقى الشاعر توفيق أحمد قصائد بأسلوب الشطرين وجمع بين العاطفة الصادقة واللغة والموسيقا إضافة إلى توازن الموضوع مع الخاتمة وحرف الروي ليطرح وينتقد ويعالج قضايا اجتماعية فقال:

زمانك ليس ياقوتا وعسجد .. فوحدك من جنان الأرض تطرد

تشق خطاك تأكلك الأفاعي .. وإن سميتَهم أشباه حسد

وفيما بينهم نسب عري .. وأصناف الجريمة لا تعدد

وعبرت الشاعرة أحلام بناوي في نصها عن عاطفة انسانية صادقة تدعو إلى علاقات اجتماعية مخلصة وفق شعر الشطرين والروي والقافية والصدق بالإحساس فقالت:

تعال نصوغ الأماني تباعا .. ونلحق عمرا من العمر ضاعا

خبأتك قمحاً وخبزا لروحي .. فكيف تنام الأماني جياعا

جاءت قصيدة الشاعر محي الدين محمد بأسلوب الشطرين لتعبر عن فلسفة وحالات

نفسية عبر موسيقا الشعر ولغته السليمة كما ألقت الشاعرة مرام النسر نصا تداعت فيه الذكريات وتوافق حرف القاف في نهاية الأبيات مع اللهفة العارمة في النص دون أن تتخلى عن العاطفة الوجدانية.

محمد خالد الخضر