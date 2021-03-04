مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون يقيد صلاحيات الشرطة

واشنطن-سانا

أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يدعو إلى إصلاح شامل لجهاز الشرطة في الولايات المتحدة.

وذكرت رويترز أن مشروع “قانون جورج فلويد للعدالة” الذي تقدم به الديمقراطيون حصل على تأييد 220 عضواً في مجلس النواب مقابل معارضة 212 وبدعم عضو جمهوري واحد فقط.

وحمل مشروع القانون هذا الاسم تيمناً بالأمريكي من أصل افريقي “جورج فلويد” الذي قتل خنقاً على يد ضباط من الشرطة العام الماضي ما أدى إلى احتجاجات واسعة في أنحاء الولايات المتحدة تنديدا بعنف الشرطة والتمييز العنصري.

ويتضمن مشروع القانون تدابير مثل تقييد بعض الأموال المخصصة للحكومات

المحلية التي تسمح لضباط إنفاذ القانون باستخدام آلية الخنق أو الضغط على العنق أثناء عملية الاعتقال كما حدث مع “فلويد” وأدى إلى وفاته كما تشمل حظر دخول أفراد الشرطة المنازل لتنفيذ أوامر اعتقال دون الإعلان عن أنفسهم.

وتم تمرير مشروع القانون في مجلس النواب في صيف عام 2020 لكن لم يتم تمريره من قبل مجلس الشيوخ وبعد أن سيطر الديمقراطيون على مجلسي الكونغرس أعادوا تقديم مشروع القانون.

وتجري مناقشة مشروع القانون الذي يحظى بدعم الرئيس الأمريكي جو بايدن والتصويت عليه في مجلس الشيوخ في وقت لاحق.

وتتكرر جرائم العنف والعنصرية التي ترتكبها الشرطة الأمريكية بحق المتحدرين من أصول إفريقية فيما شهدت اعمال العنف المستندة إلى أسس عنصرية تزايدا كبيراً في الفترة الرئاسية لدونالد ترامب.