دراسة: أصحاب فصيلة دم أيه معرضون أكثر للإصابة بكورونا

لندن-سانا

كشفت دراسة بريطانية حديثة أن أصحاب فصيلة دم أيه معرضون أكثر من غيرهم لخطر الإصابة بفيروس كورونا.

ووفق الدراسة التي نشرتها صحيفة ديلي ميل البريطانية أوضح باحثون في مستشفى برمنغهام أنه بصرف النظر عن نوع فصيلة الدم فإن الفيروس غير قادر على إصابة خلايا الدم الحمراء ومع ذلك فلدى الفيروس انجذاب أكبر تجاه خلايا الدم الأخرى في الجسم مثل تلك الموجودة في الجهاز التنفسي.

وأشار الباحثون إلى أن الخلايا الموجودة في الحلق والأنف للأشخاص ذوي فصيلة أيه أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بالفيروس مبينين أن هناك سبباً ما وراء عدم التكافؤ في توزع الإصابات بين فصائل الدم المختلفة مع وجود دور لبروتينات معينة على سطح كريات الدم الحمراء تدعى “المستضدات”.

ولفتت الدراسة إلى أن نسبة المصابين بالفيروس من فصيلة الدم “أيه” في بريطانيا تتجاوز الـ30 بالمئة ولم يشكل هؤلاء سوى 8 بالمئة من الذين كانت نتائج اختباراتهم سلبية.