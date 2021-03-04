فوز الطليعة على النواعير في قمة مباريات التجمع النهائي لدوري كرة اليد

حماة-سانا

حسم الطليعة لقاء القمة من منافسات التجمع النهائي الأول لدوري الرجال بكرة اليد بفوزه في اخر مباريات الجولة الثالثة على النواعير بنتيجة 32-31 هدفا في اللقاء الذي جمعهما على أرض صالة الشهيد ناصح علواني الرياضية بحماة.

وانتهى الشوط الأول لصالح الطليعة أيضا بفارق هدف 13-12.

وفي بقية مباريات الجولة الثالثة تغلب الجيش على الجزيرة 43-8 كما تغلب اليقظة على الشعلة بنتيجة 25-24 هدفاً.

وبهذه النتائج حافظ الجيش على صدارة التجمع بعد تحقيقه ثلاثة انتصارات متتالية يليه الطليعة والنواعير بفوزين مقابل خسارة لكل منهما.

وتستكمل مباريات التجمع اليوم بإقامة ثلاث مباريات ضمن الجولة الرابعة حيث يلتقي النواعير مع الشعلة والطليعة مع الجزيرة فيما يتقابل الجيش مع اليقظة.