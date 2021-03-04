يونايتد يتعادل سلباً في ملعب كريستال بالاس

لندن-سانا

اكتفى مانشستر يونايتد بالتعادل السلبي على التوالي بجميع المسابقات عندما فشل في كسر صمود كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم باستاد سيلهيرست بارك اليوم.

وبقي يونايتد في المركز الثاني برصيد 51 نقطة من 27 مباراة متأخراً بفارق 15 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر قبل مواجهتهما الأحد المقبل.

ويحتل بالاس المركز 13 وله 34 نقطة.

وبعد التعادل دون أهداف في ملعب تشيلسي الأحد الماضي ومع ريال سوسيداد ليتفوق 4- صفر في النتيجة الإجمالية على الفريق الإسباني في الدوري الأوروبي افتقر يونايتد للفاعلية مرة أخرى.