ليون لقمة الدوري الفرنسي مؤقتاً

باريس-سانا

تصدر أولمبيك ليون دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم مؤقتاً بعد أن سجل حسام عوار هدفاً في الشوط الثاني ليفوز 1-صفر على ضيفه ستاد رين اليوم.

وهز عوار الشباك قبل 16 دقيقة من النهاية ليرفع رصيد ليون إلى 59 نقطة من 28 مباراة متفوقاً بفارق الأهداف على ليل الذي يستضيف مرسيليا في وقت لاحق.

ويحتل رين الذي فاز الآن مرة واحدة فقط من آخر عشر مباريات خاضها في الدوري واستقال مدربه جوليان ستيفان الاثنين الماضي المركز العاشر برصيد 38 نقطة من 27 مباراة.

ويحل سان جيرمان حامل اللقب وصاحب المركز الثالث برصيد 57 نقطة ضيفاً على بوردو في وقت لاحق اليوم.