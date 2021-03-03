وزارة الصحة: شفاء ٧٨ حالة من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى ١٠٠٣٩

الأربعاء / 3 / 03 / 2021
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
مباحثات سورية عراقية في مجال الرياضة والشباب
2021-03-03
مجلس الشورى الإسلامي الإيراني يدين العدوان الإسرائيلي على محيط دمشق
2021-03-03
بيلاروس تجدد دعمها لسورية في الحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها
2021-03-03
شكري: سورية دولة مهمة في صون الأمن القومي العربي
2021-03-03
الحزب العربي الناصري في مصر يدين العدوان الإسرائيلي على محيط دمشق
2021-03-02
الدفاع الروسية: إرهابيو (النصرة) في منطقة خفض التصعيد بإدلب نفذوا 52 اعتداء خلال الساعات الماضية
2021-03-02
الخارجية اليمنية تدين بشدة العدوان الإسرائيلي على محيط دمشق
2021-03-02
محليات
إغلاق 6 محطات وقود وتنظيم عشرات الضبوط التموينية في طرطوس واللاذقية
2021-03-03
الطقس غداً.. انخفاض الحرارة وأمطار غزيرة متوقعة على بعض المناطق
2021-03-03
حملة تلقيح وطنية ضد شلل الأطفال الأحد القادم
2021-03-03
الانتهاء من تأهيل بوابات الحاجز المائي في قرية الشريعة بريف حماة
2021-03-03
مجلس الشعب يتابع مناقشة مشروع القانون الجديد للاستثمار… الخليل: الحكومة تكثف العمل لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين
2021-03-03
(طريق الأمل).. معرض وسوق خيري لدعم مرضى السرطان بحمص
2021-03-03
لجنة الخدمات في مجلس الشعب تناقش واقع القطاع السياحي
2021-03-03
رياضة
ليون لقمة الدوري الفرنسي مؤقتاً
2021-03-03
بيرنلي يتعادل مع ليستر سيتي في الدوري الإنكليزي
2021-03-03
نابولي يتعادل مع ساسولو في الدوري الإيطالي
2021-03-03
ليفربول يخطط للاستعانة بالجزائري ماندي
2021-03-03
خمس ميداليات لنادي تشرين في بطولة دوري الشباب للكاراتيه
2021-03-03
إطلاق حملة الألف داعم لنادي شهبا بالسويداء
2021-03-03
تلدرة والشرطة يتصدران ذهاب دوري الكرة الطائرة للسيدات
2021-03-03
اقتصاد
في حين أزهق أرواحاً ودمر اقتصادات… كورونا يضيف 10 تريليونات دولار إلى رصيد أثرياء العالم
2021-03-03
طروحات وأفكار لحل مشكلات قطاع الثروة الحيوانية
2021-03-03
فلاحو منطقة البيارات الغربية بريف تدمر يواصلون زراعة القمح رغم الصعوبات
2021-03-03
شركة سكر تل سلحب تعلن سعراً جديداً لاستلام محصول الشوندر من المزارعين
2021-03-03
توقيع نحو ألف عقد تصديري في معرض سيلا للأحذية والجلديات
2021-03-03
السورية للتجارة تدعو المواطنين لمراجعة مراكزها في حال لم تصلهم رسالة استلام المواد بعد أسبوع من تقديم الطلب
2021-03-03
حلج 690 طناً من أقطان فلاحي الرقة في محلج السلمية
2021-03-03
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مجلس الشعب يتابع مناقشة مشروع القانون الجديد للاستثمار… الخليل: الحكومة تكثف العمل لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين
إصابة عدد من مسلحي قسد بهجوم على أحد حواجزها بريف الحسكة
بيلاروس تجدد دعمها لسورية في الحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها
ميليشيا (قسد) تختطف مدنيين اثنين بقرية عب التينة على طريق الحسكة تل تمر
وصول أول رحلة جوية لشركة طيران خارجية إلى مطار حلب الدولي قادمة من أربيل
كوزمينكوف: تسييس الأوضاع في سورية لا يساعد في استقرارها وإيجاد حل للازمة فيها
الجهات المختصة تضبط أسلحة وذخائر متنوعة من مخلفات الإرهابيين بريف درعا الغربي
وزارة الصحة: شفاء ٧٨ حالة من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى ١٠٠٣٩
2021-03-03
2021-03-03
hasan
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تصوير : سماهرسلوم
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