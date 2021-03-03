علماء أستراليون يطورن رذاذاً يقتل فيروس كورونا على الأسطح خلال 90 ثانية

كانبرا-سانا

طور علماء أستراليون أول رذاذ سطحي في العالم يقتل الفيروسات ومن بينها فيروس كورونا المستجد على الأسطح في غضون 90 ثانية.

ووفقاً لتقرير نشره موقع نيزهارالد المتخصص فإنه بإمكان المطهر الأسترالي المسمى “فيرو كلير” الجمع بين ثلاثة عناصر هي السرعة وعدم السمية والقدرة على التكيف لاستخدامه على الأسطح والجلد إضافة إلى أنه آمن وسريع ومنخفض التهيج ولا يسبب الجفاف وهو أمر مهم بشكل خاص لأولئك الذين يطهرون أيديهم عدة مرات في اليوم مثل الموظفين في أماكن الضيافة ودور رعاية المسنين.

وبين رئيس الشركة المطورة للمطهر روس ماكدوغالد أنه سيتم توفير الرذاذ أولاً كمطهر لليدين وللأسطح وذلك لـ 5.5 ملايين أسترالي في المدارس والجامعات ومرافق رعاية المسنين وأماكن الضيافة على أن يتم بعد ذلك توفير الإمدادات للمجتمع في وقت مبكر من نهاية الشهر.

وقال ماكدوغالد “نتوقع أن نكون في وضع يسمح لنا بتصدير المطهر إلى الولايات المتحدة وآسيا وأوروبا بحلول منتصف العام لاستكمال عملية التطعيم العالمية واسعة النطاق” لافتاً إلى أنه سيتم طرح المنتج أيضاً لمستخدمي وسائل النقل العام في الأشهر المقبلة.

يشار إلى أن مطهرات الأسطح الأخرى تستغرق ما يصل إلى 10 دقائق لقتل الفيروس التاجي وبعضها غير قادر على فعل ذلك على الإطلاق.