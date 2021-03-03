حركة أنصار الله: عقوبات واشنطن تناقض ادعاءاتها برغبتها بالسلام

صنعاء-سانا

أدان المكتب السياسي لحركة أنصار الله اليمنية اليوم العقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة على الحركة واصفا إياها بـ “العبثية”.

وأشار المكتب السياسي للحركة في بيان اليوم إلى أنه “لا جديد تأتي به أمريكا من عقوباتها المزعومة سوى أنها تناقض ما تدعيه من رغبة في السلام” مؤكدا أن مواقف واشنطن دليل على أنها “ضد السلام ومع استمرار العدوان والحصار” على الشعب اليمني.

واعتبر البيان أن “لا قيمة فعلية لهذه العقوبات” وأن “أمريكا تمارس العدوان على اليمن بعقوبات وبغيرها” لافتا إلى أن مواقف واشنطن “تمد المعتدين على اليمن بمظلة حماية لمواصلة استهداف شعبه”.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت في وقت سابق فرض عقوبات على اثنين من القادة العسكريين اليمنيين هما رئيس أركان القوات البحرية وقائد القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي اليمنية.