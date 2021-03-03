الخارجية الفلسطينية ترحب بإعلان فتح تحقيق بجرائم الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بإعلان مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

وقالت الخارجية في بيان اليوم أوردته وكالة وفا: هذه الخطوة التي طال انتظارها تخدم مسعى فلسطين الدؤوب لتحقيق العدالة والمساءلة التي يطالب بها ويستحقها الشعب الفلسطيني.

وأوضحت الخارجية الفلسطينية أن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين متواصلة وممنهجة وواسعة النطاق الأمر الذي يجعل من الإنجاز السريع للتحقيق ضرورة ملحة وواجبة.

وكانت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أعلنت في وقت سابق اليوم فتح تحقيق رسمي في جرائم حرب ارتكبت في الأراضي الفلسطينية.