70 بالمئة نسبة تنفيذ مشروع توسيع شبكة اتصالات مركز هاتف السليمانية بحلب

حلب-سانا

يواصل فرع الشركة السورية للاتصالات بحلب تنفيذ مشروع استبدال وتوسيع شبكة الاتصالات بأحياء السليمانية وسليمان الحلبي وجزء من الجابرية التابعة لمركز اتصالات السليمانية بشبكة نحاسية جديدة بدلاً عن الرصاصية بقيمة عقدية إجمالية للمشروع تبلغ 271 مليون ليرة.

وأوضح مدير فرع الشركة المهندس أنور رهوان في تصريح لمراسل سانا اليوم أن مشروع استبدال وتنفيذ شبكة الاتصالات لمركز هاتف السليمانية يأتي ضمن الخطة الاستثمارية للشركة والبالغة قيمتها التقديرية نحو 615 مليون ليرة وبلغت نسبة إنجازه حتى تاريخه نحو 70 بالمئة.

وبين أن الهدف من المشروع تحسين شبكة الاتصالات الرئيسة والفرعية وتوسيعها في مناطق السليمانية وعوجة الجب وسليمان الحلبي ومنع الاختناقات وحدوث التداخل في الخطوط والاتصالات موضحاً أنه تم البدء بتنفيذ المشروع في الـ 24 من كانون الثاني الماضي.

كاميرا سانا واكبت أعمال التنفيذ حيث بين ديبو الآس المدير التنفيذي لشركة المقاولات المنفذة للمشروع أنه تم العمل على توسيع واستبدال شبكة الاتصالات الهاتفية الرصاصية بأخرى نحاسية في الأحياء التابعة لمركز اتصالات السليمانية بطول 30 كم ضمن مدة عقدية للمشروع تبلغ 120 يوماً ومن المتوقع إنهاء العمل بالمشروع خلال مدة أقصاها 60 يوماً.

ولفت إلى أن الأعمال تتضمن حفر وتمديد القساطل والكوابل ضمن الأحياء الرئيسية والفرعية وإعادة الوضع كما كان عليه من ردم وأعمال تزفيت للشوارع وتبليط الأرصفة وجميع الأعمال الموكلة للشركة.

بدوره لفت المهندس سمير غفير رئيس دائرة التنفيذ في فرع الشركة السورية للاتصالات بحلب إلى أن المشروع يأتي ضمن سياق توسيع عمل مركز هاتف السليمانية وتحسين أداء الشبكة وتسريع شبكة الإنترنت وزيادة عدد البوابات بما يسهم في تلبية خدمات المواطنين.

وأعرب عدد من أهالي الأحياء التي يخدمها المشروع عن تقديرهم لشركة اتصالات حلب على سرعة الإنجاز والتنفيذ وترحيل الأنقاض وتزفيت شوارع الحي مشيرين إلى أن المشروع من شأنه تذليل الصعوبات التي كانوا يعانونها باستخدام شبكة الاتصالات وبالتالي تحسين جودتها وسرعة الإنترنت.

قصي رزوق