وسط مخاوف من هجوم جديد..شرطة الكابيتول تعزز إجراءاتها الأمنية

واشنطن-سانا

أعلنت شرطة الكابيتول الأمريكي اليوم أنها عززت إجراءاتها الأمنية وسط مخاوف متزايدة من حدوث هجوم مماثل لأحداث اقتحام الكونغرس في كانون الثاني الماضي.

وقالت الشرطة في تغريدة على موقع تويتر “عززنا الإجراءات الأمنية حول مبنى الكابيتول بعد ورود معلومات مقلقة”.

ووفقا لوسائل إعلام أمريكية عملت شرطة الكابيتول على زيادة الأمن في ثلاثة مطارات ومحطات قطار في واشنطن العاصمة من أجل ضمان السفر الآمن لأعضاء الكونغرس.

وكانت شرطة الكابيتول حذرت الشهر الماضي من أن ميليشيات مسلحة شاركت في اقتحام مبنى الكونغرس الشهر الماضي تخطط “لتفجير” المبنى وقتل أكبر عدد ممكن من أعضائه.