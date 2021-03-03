المباشرة بتأهيل مشتل الفرات الرعوي في دير الزور

دير الزور-سانا

باشرت الهيئة العامة لإدارة وتنمية البادية بدير الزور تأهيل مشتل الفرات الرعوي في بلدة المريعية بريف دير الزور الشرقي في إطار التعاون المشترك بين وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو”.

وذكر مدير فرع تنمية البادية بدير الزور المهندس يحيى عبوش في تصريح لـ سانا أنه تم التعاقد على تأهيل مشتل الفرات الرعوي العائد للهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية حيث قام فريق الإشراف المشترك بتسليم الموقع بتاريخ 21-2-2021 وإطلاق أعمال تأهيل المشتل الذي يوفر أكثر من 300 فرصة عمل.

وأوضح عبوش أن المشروع يهدف لإنتاج الغراس بهدف استخدامها في إعادة تأهيل الغطاء النباتي في بعض المناطق وزراعة المحميات الرعوية وتأمين الأعلاف للثروة الحيوانية إضافة إلى تأمين فرص عمل للسكان المحليين مبيناً أن فرع الهيئة سيباشر العمل فور الانتهاء من أعمال التأهيل بتنفيذ خطة الموسم الحالي التي تبدأ في تشرين الأول وتتضمن زراعة 700 ألف غرسة رعوية من أصناف “الروثا والرغل الملحي والغضا” وغيرها من الأصناف المعتمدة.

يذكر أن مشتل الفرات الرعوي تأسس عام 1980 وتبلغ مساحة الأرض المخصصة لإنتاج الغراس الرعوية 8 هكتارات بطاقة 4 ملايين غرسة رعوية سنويا فيما تبلغ مساحة حقل الامهات 27 هكتارا.