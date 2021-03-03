إسعاف 12 تلميذاً إلى مشفى بانياس الوطني بعد تناولهم حبيبات ماصة للرطوبة كانت بحوزة أحدهم

طرطوس-سانا

أسعف إلى مشفى بانياس الوطني 12 تلميذا من طلاب مرحلة التعليم الأساسي الحلقة الأولى إثر تناولهم حبيبات ماصة للرطوبة كانت بحوزة أحد التلاميذ.

وأوضح مدير المشفى الدكتور عماد بشور في تصريح لمراسلة سانا أنه أسعف إلى المشفى 12 تلميذا بعد تناولهم “مادة ماصة للرطوبة” عن طريق الخطأ وأنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الصحية اللازمة لهم قبل تخريجهم من المشفى بعد استقرار حالتهم الصحية بشكل كامل.

وأشار إلى أن المادة الماصة للرطوبة التي تناولها التلاميذ بالخطأ غير سامة لكنها أدت إلى جفاف بالمخاطيات لديهم.

بدوره أوضح مدير التربية في طرطوس علي شحود في تصريح مماثل أن عددا من التلاميذ حلقة أولى في إحدى مدارس مدينة بانياس تناولوا حبيبات ماصة للرطوبة كانت بحوزة أحدهم معتقدين أنها مادة غذائية.