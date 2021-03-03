خمس ميداليات لنادي تشرين في بطولة دوري الشباب للكاراتيه

اللاذقية-سانا

أحرز نادي تشرين خمس ميداليات متنوعة في المرحلة الأولى من دوري الكاراتيه الأول للشباب التي أقامها اتحاد اللعبة في مدينة الأسد الرياضية باللاذقية بمشاركة 200 لاعب مثلوا 40 نادياً من مختلف المحافظات.

وتوج لاعبو النادي رغد عنيزة بذهبية وزن تحت 54 كغ بفئة تحت 16 سنة ومجد سلكان بذهبية وزن فوق 76 كغ بفئة تحت 18 سنة وغدير دال بذهبية وزن تحت 61 كغ بذات الفئة ومايا بغداد ببرونزية وزن فوق 54 كغ بفئة تحت 18 سنة وعلي فياض بوزن 60 كغ بفئة تحت 21 سنة.

وقال مدرب تشرين ياسر بغداد في تصريح لمراسل سانا الرياضي إن هذه النتائج بداية جيدة للاعبي النادي في البطولة وهي حافز كبير لمواصلة التدريب لكسب المزيد من النقاط في المراحل القادمة من البطولة موضحا أن نظام تجميع النقاط تجربة ناجحة لأنها تتماشى مع المعايير الدولية وهي طريقة جيدة لتطوير المستوى الفني لجميع اللاعبين والنهوض باللعبة.

واعتبر رئيس اتحاد اللعبة جهاد محمود ميا أن المرحلة الأول من البطولة ستتبعها مرحلتان ثانية بدمشق وثالثة بحلب وذلك وفقا للنظام الدولي بكل التفاصيل والغاية من اقامتها بثلاث محافظات إشراك أكبر عدد ممكن من الكوادر في التنظيم والإدارة والإشراف بهدف الارتقاء باللعبة من خلال تجميع اللاعبين لأكثر عدد من النقاط وبما يتماشى مع المعايير الدولية وينسجم مع استراتيجية الاتحاد للوصول للعالمية مستقبلا.

رئيس لجنة المسابقات علي عيسى بين أنه تم منح كل لاعب نقاطا تصنيفية حسب عدد مباريات الفوز والمركز الذي حققه ووفقا لعدد النقاط التي يجمعها في المراحل الثلاث ستتم دعوة كل لاعب تؤءهله نقاطه للمشاركة ببطولة الدرجة الممتازة وبطولة الجمهورية للنخبة مشيرا إلى أن صاحب المركز الأول يعطى 100 نقطة والثاني 70 نقطة والثالث 40 نقطة يضاف لها 5 نقاط عن كل مباراة يفوز فيها اللاعب.

نبيل علي