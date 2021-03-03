إطلاق حملة الألف داعم لنادي شهبا بالسويداء

السويداء-سانا

أطلق نادي شهبا بالسويداء ورابطة مشجعيه حملة الألف داعم للنادي وذلك في إطار الجهود المبذولة لدعم الألعاب الممارسة فيه وتطويرها نحو الأفضل.

وفي تصريح لمندوب سانا الرياضي قال رئيس نادي شهبا غسان الطويل إنه من خلال الحملة سيتم دعم النادي من خلال المشتركين بالحملة بشكل شهري وهي خطوة مهمة للتأكيد على جميع محبي النادي لضرورة دعمه للاستمرار بالنشاطات.

ولفت الطويل إلى الدور الذي تلعبه رابطة المشجعين والمشجعات لمؤازرة الفرق الرياضية وتكريم المتميزين وتعزيز الجوانب الاجتماعية التي يعمل عليها النادي والتواصل مع مختلف الفعاليات لدعمه.

ويعد نادي شهبا ثاني أكبر أندية السويداء والألعاب المعتمدة فيه تشمل كرة القدم والكاراتيه والكيك بوكسينغ والتايكواندو والجمباز وألعاب القوى والشطرنج والمواي تاي.

عمر الطويل