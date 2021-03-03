تلدرة والشرطة يتصدران ذهاب دوري الكرة الطائرة للسيدات

اللاذقية-سانا

تصدر فريق تلدرة والشرطة ذهاب دوري الكرة الطائرة بفئة السيدات للدرجة الأولى التي اختتمت مؤخرا في اللاذقية بمشاركة أحد عشر ناديا.

ففي منافسات المجموعة الأولى تصدر تلدرة برصيد 15 نقطة تلاه محردة بالمركز الثاني وحطين ثالثا بـ 6 نقاط وحصين البحر رابعا بذات النقاط وبفارق الأشواط ودير عطية بالمركز الخامس بـ 5 نقاط وصلخد بنقطة واحدة.

وفي مباريات المجموعة الثانية جاء الشرطة بالمركز الأول برصيد 12 نقطة والسلمية ثانيا بـ 9 نقاط والجولان بالمركز الثالث بـ 6 نقاط والسودا بالمركز الرابع بـ 3 نقاط ثم الحفة دون نقاط.

مشرف البطولة هشام عجان أوضح في تصريح لمراسل سانا الرياضي أن المستوى الفني للفرق لم يصل إلى المستوى المطلوب ولا سيما بسبب جائحة كورونا التي أثرت على المستوى الفني للاعبين بسبب توقف النشاطات خلال العام الماضي وبالرغم من ذلك فان اتحاد اللعبة يعمل على تطوير مستوى اللاعبين والأندية بما ينعكس إيجابا على قوة البطولات المحلية.

نبيل علي