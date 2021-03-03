غرام الذهب يرتفع 4 آلاف ليرة في السوق المحلية

دمشق-سانا

ارتفع سعر الذهب في السوق المحلية اليوم 4 آلاف ليرة سورية عن سعر يوم أمس الثلاثاء.

وبحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق اليوم سجل سعر المبيع 194 ألف ليرة سورية للغرام عيار 21 بينما بلغ سعر الشراء 193500 ليرة فيما وصل سعر غرام الذهب عيار 18 مبيع إلى 166286 ليرة وسعر الشراء 165786 ليرة.

وطلبت الجمعية من الحرفيين الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها كما دعت المواطنين الراغبين بشراء الذهب إلى عدم دفع ثمن الذهب إلا بموجب النشرة الصادرة من الجمعية ووزعت ارقام هاتف للشكاوى 2230766 و2248005.

أحمد سليمان