الصين تعتزم تصميم صاروخ فائق الثقل

بكين-سانا

أعلنت الإدارة الفضائية الصينية عزمها تصميم صاروخ فائق الثقل لتحقيق البعثة القمرية المأهولة بحلول عام 2030.

وأوضحت صحيفة غلوبال تايمز الصينية أن حمولة الصاروخ الذي لم تذكر تسميته ستبلغ 100 طن أي ما يزيد بمقدار أربعة أضعاف عن حمولة أقوى الصواريخ الصينية من طراز تشان جين 5.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس السابق للإدارة الفضائية الصينية لوانغ آنزه قوله إن البرنامج القمري الصيني قد طرح مهام جديدة في مجال وضع التكنولوجيات الأقوى اللازمة لإطلاق المركبات الفضائية موضحا أن الخطة الخمسية الصينية الـ 14 ستشهد بدء تصميم الصاروخ فائق الثقل.

وكانت وسائل الإعلام الصينية أفادت في وقت سابق بأن الصين ستطلق العام الجاري ما لا يقل عن 40 صاروخا فضائيا ما يضعها في المرتبة الثانية عالميا في المجال الفضائي.