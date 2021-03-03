روسيا تسجل انخفاضاً جديداً في عدد الإصابات بفيروس كورونا

موسكو-سانا

أعلنت السلطات الصحية في روسيا الاتحادية اليوم أنها سجلت انخفاضا جديدا بعدد الاصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في مختلف مناطق وأقاليم البلاد.

وذكرت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الوباء في تقريرها اليومي أنه تم تسجيل 10535 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية من بينها 1284 إصابة في العاصمة موسكو مقارنة مع 10565 اصابة في اليوم السابق وهي الحصيلة الأدنى منذ ايلول الماضي.

وأشارت الغرفة إلى أن 452 وفاة سجلت في غضون الليلة الماضية وامتثل للشفاء 15694 شخصا موضحة أن مجموع الوفيات الحاصلة نتيجة الإصابة بوباء كوفيد 19 في روسيا بلغ 87348 وتعافى من الإصابة 3 ملايين و853734 شخصا من بين 4 ملايين و278750 مصابا.