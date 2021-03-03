الجهات المختصة تضبط أسلحة وذخائر متنوعة من مخلفات الإرهابيين بريف درعا الغربي

درعا-سانا

ضبطت الجهات المختصة في درعا أسلحة خفيفة ومتوسطة وذخائر متنوعة من مخلفات الإرهابيين في الريف الغربي من المحافظة.

وذكر قائد ميداني لمراسل سانا أنه “أثناء تفتيش المزارع في الريف الغربي من محافظة درعا تم العثور على كمية من الأسلحة والذخائر المتنوعة منها ما كان معداً للتهريب وقسم مجهز للبيع” مشيراً إلى أن ضبط الأسلحة جاء “بفضل التعاون المثمر بين الجهات المختصة والأهالي الشرفاء من أبناء المحافظة”.

وبين القائد الميداني أن الأسلحة المضبوطة تضم “بنادق الية وقواذف آر بي جي) وقناصات غربية ورشاشات (بي كي سي) وذخيرة رشاشات (بي كي سي) ودوشكا و 5ر14 مم وقنابل يدوية” مؤكداً أن الجهات المختصة ستواصل مهامها في تطهير جميع مناطق المحافظة من مخلفات الإرهابيين وستقوم “بسحب كل الأسلحة غير الشرعية بما يسهم في الحفاظ على أمن الوطن و المواطن”.