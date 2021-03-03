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الخارجية الفلسطينية تطالب بوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المقدسات

2021-03-03

القدس المحتلة-سانا

طالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية ووقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأدانت الخارجية في بيان أوردته وكالة وفا اليوم اعتداء مستوطنين أمس الأول على دير الكنيسة الرومانية في مدينة القدس المحتلة الذي يعتبر الاعتداء الرابع عليه خلال أقل من شهر.

ودعت الخارجية المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة إلى التحرك العاجل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والمقدسات المسيحية والإسلامية وضمان حرية العبادة وحق المصلين بالوصول إليها وفق اتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الإنسان.

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