الصحة تطلق حملة تلقيح وطنية ضد شلل الأطفال الأحد القادم

دمشق-سانا

تطلق وزارة الصحة يوم الأحد القادم حملة التلقيح الوطنية الأولى لعام 2021 ضد شلل الأطفال وتستهدف الأطفال من عمر يوم وحتى الـ 5 سنوات بغض النظر عن اللقاحات السابقة.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن الحملة تنطلق الأحد القادم الموافق الـ 7 من شهر آذار الجاري وتستمر حتى الـ11 منه وتنفذ في المراكز الصحية بمختلف المحافظات وعبر الفرق الجوالة مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

ولفتت الوزارة إلى ضرورة مراجعة الأهالي المراكز الصحية والفرق الجوالة مصطحبين أطفالهم دون الخمس سنوات لأخذ اللقاح عن طريق الفم بغض النظر عن لقاحاتهم السابقة مبينة أن اللقاح يحمي الطفل والمجتمع من مرض شلل الأطفال الخطير الذي يؤدي إلى الإعاقة الدائمة أو الوفاة.

وتهدف الحملة وفق بيان الوزارة إلى الوصول لنحو 8ر2 مليون طفل في مختلف المحافظات موضحا أنها أتمت الاستعدادات الفنية واللوجيستية لإطلاق الحملة والوصول إلى جميع الأطفال دون الخمس سنوات حيث يشارك بتنفيذ الحملة نحو 9100 عامل صحي.

وأكدت الوزارة أن اللقاح مجاني وآمن وموصى به من قبل منظمة الصحة العالمية كما أن الاستجابة المناعية للقاحات لا تعطل أو تؤثر على استجابة الجهاز المناعي للأطفال تجاه كوفيد 19 ولا تمنع الأعراض الشائعة مثل الرشح أو الإسهال أو ارتفاع الحرارة البسيط من التلقيح.

يذكر أن سورية أعلنت للمرة الأولى خالية من شلل الأطفال عام 1995 ليعود عام 2013 عبر إصابات بفيروس بري باكستاني المنشأ حملته المجموعات الإرهابية المسلحة فأطلقت وزارة الصحة على اثرها سلسلة حملات تلقيح وطنية نجحت في قطع سراية الفيروس ولم يبلغ حينها عن أي حالة جديدة منذ بداية عام 2014 لكن المرض عاد في حزيران عام 2017 بعد تسجيل إصابات بفيروس متحور في دير الزور لتتابع حملات التلقيح حتى إعلان منظمة الصحة العالمية نهاية عام 2018 خلو سورية مجدداً من شلل الأطفال ووصفه بالانتصار للصحة العامة على المستوى الإقليمي والعالمي.