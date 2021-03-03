شركة كورية تطور أسرع وحدة اتصال واي فاي لاسلكية في العالم للمركبات

سيئول-سانا

أعلنت شركة (إل.جى.إنوتك) الكورية الجنوبية المطورة لمكونات الاتصالات اللاسلكية عن تطويرها جيلاً جديداً من وحدات الاتصال بشبكات (واي.فاي.6اي) اللاسلكية ذات التردد الراديوي المتقدم والتي تعد الأسرع من نوعها في العالم المخصصة للاستخدام داخل المركبات.

وذكرت الشركة عبر موقعها الرسمي أنها نجحت في تطوير وحدة الاتصالات واي.فاي.6إي والتي تعتمد على عرض نطاق ترددي سعة 6 غيغا هيرتز موفرة سرعة في نقل البيانات أسرع بثلاث مرات من وحدة الاتصالات واي.فاي5.

وأضافت الشركة.. أن المركبات التي ستكون مزودة بوحدة اتصالات واي.فاي.6إي الجديدة ستسمح لركابها بالاستمتاع بمشاهدة الفيديوهات ذات الجودة العالية ولعب الألعاب الرقمية المعتمدة على تقنيات الواقع المعزز أو الافتراضي وذلك لتمتعها بسرعة نقل بيانات تصل إلى 1.2 غيغا بيتس في الثانية.

وأشارت الشركة إلى أنها تتوقع تسويق وحدات الاتصال الجديدة في عام 2022 وتخطط للقيام بعروض ترويجية مشتركة تستهدف صانعي مكونات السيارات العالميين في أمريكا الشمالية وأوروبا واليابان والصين.