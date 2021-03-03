كيف حافظ مدير محطة كهرباء سقبا عليها رغم الإرهاب؟

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الحزب العربي الناصري في مصر يدين العدوان الإسرائيلي على محيط دمشق
2021-03-02
الدفاع الروسية: إرهابيو (النصرة) في منطقة خفض التصعيد بإدلب نفذوا 52 اعتداء خلال الساعات الماضية
2021-03-02
الخارجية اليمنية تدين بشدة العدوان الإسرائيلي على محيط دمشق
2021-03-02
تشارنوغورسكي: سورية دولة لها تاريخ عريق وتحظى بأهمية عالمية
2021-03-02
بيونغ يانغ تدين بشدة العدوان الأمريكي على مناطق في دير الزور
2021-03-01
موسكو تجدد دعمها لسيادة سورية ووحدة أراضيها ومحاربة الإرهاب
2021-03-01
بدء أعمال منتدى الفرص والمقاربات التجارية بين إيران وسورية
2021-03-01
محليات
السياحة تصدر اشتراطات المرحلة العاشرة
2021-03-02
عشرات الضبوط التموينية بحق عدد من الفعاليات التجارية المخالفة في اللاذقية ودرعا وحلب
2021-03-02
أجواء غائمة جزئياً وسديمية مغبرة على المناطق الشرقية
2021-03-02
المهندس عرنوس يبحث مع معاون الرئيس الإيراني تبادل الخبرات في المجال التقني وتكنولوجيا المعلومات بين البلدين
2021-03-02
مياه اللاذقية: الانتهاء من صيانة عطل على خط الجر الثاني وعودة الضخ تدريجياً
2021-03-02
مجلس الشعب يبدأ مناقشة مشروع قانون الاستثمار
2021-03-02
الشؤون الاجتماعية والعمل تطلق حملة (أيام الأسرة السورية)
2021-03-02
رياضة
دورتموند يتأهل إلى قبل نهائي كأس ألمانيا بفوزه على بروسيا مونشنجلادباخ
2021-03-02
يوفنتوس يفوز على سبيزيا في الدوري الإيطالي
2021-03-02
نادي انتر ميامي الأمريكي يسعى لضم كريستيانو رونالدو من يوفنتوس
2021-03-02
بين السجن والنفي والإعدام… رؤساء نادي برشلونة… تاريخ حافل بالفساد
2021-03-02
مدرب ليفربول يرفض مشاركة نجم الفريق صلاح في أولمبياد طوكيو
2021-03-02
كروتوني الإيطالي يقيل مدربه ستروبا
2021-03-02
المنتخب الأوغندي يتأهل إلى نهائي كأس أمم أفريقيا للشباب بكرة القدم
2021-03-02
اقتصاد
هيئة الصادرات: تشميل صناعة الخميرة في برنامج أسعار الفائدة
2021-03-02
سلالتا قمح وشعير جديدتان للزراعة السورية
2021-03-02
المؤسسة الوطنية للتمويل الصغير تصبح مصرف الوطنية للتمويل الأصغر وتطلق قرضاً لذوي الدخل المحدود
2021-03-02
الخط الحديدي الحجازي: تشييد مجمع سياحي وتجاري مكان مقهى الحجاز
2021-03-02
ارتفاع العجز التجاري في تركيا
2021-03-02
انتهاء عمليات بيع بذار البطاطا للمزارعين بدرعا
2021-03-02
بعدما امتهن اللصوصية… مليارات الدولارات تتبخر من المركزي التركي والمعارضة تدحض حجج أردوغان
2021-03-02
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الصحة: تسجيل 54 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 81 حالة ووفاة 7
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واشنطن تواصل استثمارها بإرهابيي (داعش) وتنقل 25 منهم من العراق وتطلقهم بريف ديرالزور
مجلس الوزراء يؤكد على توجيه الإنفاق العام نحو الإنتاج وتشجيع التصدير وزيادة الاستثمارات في المشاريع الصغيرة والمتوسطة
مديرية نقل حمص تنجز الأرشفة الإلكترونية للمركبات
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أمطار في بعض المحافظات أعلاها 25 مم في طرطوس
قوات الاحتلال تعتقل 22 فلسطينياً في الضفة الغربية
كيف حافظ مدير محطة كهرباء سقبا عليها رغم الإرهاب؟
2021-03-02
مدير محطة كهرباء سقبا
2021-03-02
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