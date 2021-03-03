الحزب العربي الناصري في مصر يدين العدوان الإسرائيلي على محيط دمشق

القاهرة-سانا

أدان الحزب العربي الناصري في مصر بشدة العدوان الإسرائيلي الأخير الذي استهدف محيط دمشق مساء أمس الأول داعياً المجتمع الدولي للتصدي لتلك الاعتداءات المتكررة.

وأكد رئيس الحزب الناصري الدكتور محمد أبو العلا في تصريح خاص لمراسل سانا بالقاهرة أن “كيان الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يمارس عدوانه الغاشم ضد قلب العروبة النابض سورية في الوقت الذي يرتكب فيه هذا الكيان الغاصب جريمته باحتلال الجولان العربي السوري” مشيرا إلى أن الصمتين العربي والدولي عن تلك الجرائم جعلا الاحتلال الإسرائيلي يتمادى في جريمته وأنه على المجتمع الدولي أن يتحرك جدياً ضد هذا الكيان لإيقاف جرائمه ومحاكمته عليها.

وأضاف أبو العلا إن “الجيش العربي السوري يؤكد انتصاراته يومياً بانتصارات جديدة ضد الإرهاب والاحتلال ورغم الحصار الخانق الذي تتعرض له سورية إلا أنها صامدة ومنتصرة وتحطم كل مخططات أعدائها” موضحا أن هذه الاعتداءات تتزايد مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي الدستوري بهدف إفشاله لكن سورية بشعبها الواعي تستمر في طريقها الديمقراطي وتنتصر في حربها بالوقت نفسه.

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين أمس في رسالة وجهتها إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن أن سورية طالبت المجلس مراراً وتكراراً بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سيادة وسلامة أراضيها واتخاذ اجراءات حازمة وفورية لقمع هذه الاعتداءات ومساءلة كيان الاحتلال الإسرائيلي عنها.