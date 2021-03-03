قصائد وجدانية مهداة إلى شخصيات أدبية رحلت عن عالمنا بأمسية شعرية في اتحاد كتاب حمص

حمص-سانا

اتسمت قصائد الشعراء في الأمسية الشعرية الأولى لموسم نشاطات فرع اتحاد الكتاب العرب بحمص بنزعة حزينة على فقد كوكبة من زملائهم من أعلام الأدب والفكر والفن خلال الفترة الأخيرة فكانت قصائدهم رسائل رثاء تحمل الحنين لهم والعرفان بما قدموه من نتاجات إبداعية.

واستهل الأمسية الشاعر “اياد خزعل” بقصيدتيه “صور من يوميات كورونا” و”تلاوة النهار” على وزن التفعلية التي منحته مساحة أوسع للتعبير عن مشاعره فتميزت تراكيبه الشعرية بصبغة فلسفية وجودية تداخلت فيها المرأة مع القيم الإنسانية الراقية التي يرنو الشاعر إليها دائماً.

وألقت الأديبة والشاعرة “غادة اليوسف” قصيدتها التي عنونتها بالقصيدة البرية على تفعيلات البحر البسيط وبمقطعين الأول على قافية الميم التي ترمز إلى بدء الخلق والثانية على قافية الراء المكسورة ترثي زملاءها الأدباء “محمد بر العواني” و”معتصم الدالاتي” و”مصطفى خضر” وغيرهم بكلمات تجمع المدح والالم.

أما الشاعرة “ريما خضر” فعبرت في قصائدها “أقوال مأثورة ” و”أريد لقلبي ما أريد” و “طريق الحنين الملون” عن الذكريات المؤلمة والمفعمة بالحب بتعابير أنثوية رقيقة.

وشرع الشاعر “طالب هماش” باب الأمل في قصيدته “قبل الليل وبعد الليل” باحثاً عن موسيقا جديدة في التركيب الشعري محاولاً من خلالها استقراء حالة السهرات الصيفية الريفية المتسمة بخلاصة الطيبة والعفوية.

واختتم الأمسية التي حضرها جمهور من الأدباء والمثقفين الشاعر “غسان لافي طعمة” بقصدتين الأولى بعنوان “السيرة الذاتية لعصفور الرمان” وفيها يرثي صديقه الكاتب والمسرحي والموسيقي “محمد بر العواني” الذي جعل الفن مركبه إلى جيل جديد والثانية بعنوان “ومضات” وهي تحية إلى روح الأديب والناقد الدكتور “شاكر مطلق” وفي القصيدتين صور شعرية مرصعة بمشاعر الحزن والالم لفقدهما.

حنان سويد