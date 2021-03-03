الأديب رياض طبرة: أجد نفسي في القصة

دمشق-سانا

الأديب رياض طبرة يكتب الشعر والقصة بانفعال وجداني صادق يعكس الواقع الإنساني الحقيقي ويرى نفسه في أشكال القصة المتنوعة.

وفي حديث لـ سانا الثقافية قال طبرة: لكل جنس أدبي شيء يختلف عن الآخر وعندي إرهاصات تبدأ بالفكرة التي أود التعبير عنها أو بالحدث الذي يفرض نفسه وربما باللحظة الشعورية كأن تهيج بي الذكرى أو يلح علي المقام.

وأشار الأديب طبرة إلى أنه يجد نفسه بالقصة قائلاً: أنجزت سبع مجموعات قصصية رصدت فيها إيجابيات المجتمع وسلبياته إلى أن ألح علي الشعر ليعبر عما كانت أنساه فأنجزت مجموعة شعرية بعنوان “عذار الروح” وهي على طريق النشر.

وتابع طبرة: في ساحة الإبداع اليوم الغث والثمين وهذه حال الأدب في كل زمان ومكان منذ العصور القديمة وبدايات الشعر إلى يومنا هذا فليس كل ما كتب سابقاً هو جدير بالقراءة لافتاً إلى أن السبب هو العزوف عن الثقافة والأدب وكل الفنون وهذا سائد في المشهد.

وبين الأديب طبرة أن النقد هو الغائب الحقيقي عن المشهد مع أنه حاضر في جهد الكثيرين من النقاد لكن التفاعل ليس إيجابياً في مطلق الأحوال ولابد للنقد من عملية مراجعة لخطابه باتجاه الجمهور لعله يحد من سطوة هذا التمادي الذي نشهده للكسالى على حساب المجتهدين.

وفي نهاية حديثه دعا الأديب طبرة الأدباء والمبدعين إلى أن يأخذوا دورهم الحقيقي وأن يقوموا بمهمتهم ويعيدوا للكلمة دورها للحياة لأن الاستسهال والتمادي يقتل كل جميل فعلينا أن ندرك ذلك تماماً مع يقيننا أن دور الأدب هو دور مؤئثر وكبير في الحاضر والمستقبل.

يذكر أن رياض طبرة عضو المكتب التنفيذي في اتحاد الكتاب العرب ورئيس تحرير جريدة آفاق.

محمد خالد الخضر