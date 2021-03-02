مهرجان شعري نثري في المركز الثقافي في أبو رمانة بدمشق

دمشق-سانا

أقيم في المركز الثقافي في أبو رمانة اليوم مهرجان شارك فيه عدد من الشاعرات والناثرات بمواضيع إنسانية ووطنية غلب على أكثرها الانطباع الذاتي والوجداني.

وألقت الأديبة أمل هندي عدداً من نصوصها النثرية معبرة عن هموم اجتماعية وعن القهر الذي سببته الظروف الحياتية واعتمدت في بعضها على الومضة الشعرية وبعضها بين المقالة والومضة.

على حين ألقت الشاعرة أمل المناور عضو اتحاد الكتاب العرب في جمعية الشعر نصين شعريين التزمت فيهما موسيقا الشعر والروي والقافية واللغة وفق الانفعال الوجداني لعاطفة صادقة وموضوعين غلب عليهما الحس الذاتي والإنساني.

وعبرت في نصوصها النثرية الأديبة والقاصة أميمة ابراهيم عضو اتحاد الكتاب العرب في جمعية أدب الأطفال عن الألم الذي تركه خطف بعض الشباب واستشهاد بعضهم الآخر عبر نثر كونته بأسلوب فني وأدبي.

وفي نصوصها النثرية عبرت الأديبة رجاء علي عن حالات ومواقف اجتماعية خلال دلالات وإشارات أرادتها في بناء نصوصها حيث اهتمت بمتابعة الحدث إلى نهاية النصوص.

كما قدمت الشاعرة شفيعة سليمان محاولات شعرية تدل على موهبة غلب عليها الطرح المباشر والتزمت باللغة والموسيقا والمواضيع الوجدانية والإنسانية.

الأديبة قتادة الزبيدي عبرت عن طموحات ذاتية في اجتهاد للوصول إلى تنمية موهبة ظهرت في وجود الموسيقا والالتزام باللغة والروي.

كما قدمت الكاتبة هناء الدواودي نفحات نثرية عبرت فيها عن انعكاسات مشاعر المرأة وقضاياها ملتزمة باللغة العربية.

وكانت نصوص نهاوند كرش محاولات لمزج الأجناس الأدبية المتجلية بالخاطرة والمقالة والنص النثري فيما يدور بخلدها جراء تعايشها الانساني.

وشاركت الروائية غادة فطوم بتقديم المشاركات بنصوص نثرية بطابع وجداني وعاطفي.

محمد خالد الخضر