40 طالباً وطالبة يتدربون على تقنيات التقاط الصورة ضمن (الأيام التعليمية) للتصوير الفوتوغرافي في جامعة البعث

حمص-سانا

فن التقاط الصورة الفوتوغرافية وتقنياتها وطرق تطبيق الألوان والتأثيرات المناسبة هي محاور “الأيام التعليمية” التي أقامتها مديرية الأنشطة الطلابية بجامعة البعث بالتعاون مع اتحاد الطلبة بهدف احتضان المواهب الشابة في هذا المجال ورعاية الملكات الإبداعية لدى الطلبة الجامعيين وإضاءة ما هو متميز منها.

النشاط الذي شارك فيه 40 طالباً وطالبة مكن المشاركين حسب المدرب المصور باسل نيصافي من تعلم أساسيات فن التصوير مع التركيز على الجانب الفني للفوتوغراف واستخدام الألوان وتكوين الصورة إضافة إلى طرق التصوير بكاميرات الهواتف الذكية.

آلاء الموسى أشارت إلى أنها تهدف من خلال المشاركة إلى اكتساب مهارات وتقنيات يمكنها أن تنقلها من عالم الهواية إلى الاحتراف في مجال التصوير.

الطلاب نوال طمبري وغيث الخوري وبطرس إبراهيم اعتبروا أن الأيام التعليمية لفن التصوير كانت فرصة مميزة لتعلم تقنيات التصوير في ظل التسارع التقني الحاصل في العالم وبعد أن باتت الصورة لغة فنية وثقافية تحرك الفكر والوجدان في آن معاً.

بدوره أشار المهندس فادي مرشد مدير الأنشطة الطلابية في الجامعة إلى أن المديرية تسعى لتنمية إبداعات الطلاب في مجالات متنوعة وصقل مواهبهم.

أما علي حمادي رئيس فرع اتحاد الطلبة بجامعة البعث فنوه بالتشاركية والتعاون بين فرع الاتحاد ومديرية الأنشطة الطلابية عبر إقامة نشاطات مشتركة تصب في مصلحة الطلاب وتسهم في تطوير المواهب الشابة الجامعية.

مثال جمول