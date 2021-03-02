الغرفة الفتية الدولية باللاذقية تفتتح باب الترشح لمسابقة (الشباب العشر الأكثر تميزاً حول العالم) لعام 2021

اللاذقية-سانا

أعلنت الغرفة الفتية الدولية باللاذقية عن فتح باب الترشح لمسابقة “الشباب العشر الأكثر تميزاً حول العالم” لعام 2021 وذلك خلال الجلسة التعريفية التي عقدتها مؤخراً في مقر فرع الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية باللاذقية وتضمنت شرحاً تفصيلياً للمسابقة وفئاتها ومعايير الترشح إضافة للتعريف بإنجازات الفائزين بالمسابقة على المستوى الوطني للعام الفائت.

وأشارت نور دالي المدير المحلي للبرنامج باللاذقية في تصريح لـ سانا الشبابية إلى أن الهدف من هذه المسابقة هو تسليط الضوء على الشباب السوري المبدع على اختلاف إنجازاته سواء كانت ثقافية أو علمية أو شخصية أو تطوعية.

بدورها قالت داليا سليمان رئيس مجلس إدارة الغرفة الفتية الدولية في اللاذقية لعام 2021 إن الغرفة افتتحت باب الترشح للمسابقة أمام الشباب السوري وفق مجموعة من الشروط تتضمن أن يكون عمر المتقدم ما بين 18-40 سنة إضافة إلى تحقيقه إنجازاً في أحد المجالات المجتمعية أو التنموية.

وأوضحت أن إنجازات الشباب المؤهلة للترشح تتضمن أيضاً المبادرات المساهمة في دعم الأطفال والسلام العالمي وحقوق الإنسان والريادة في العمل التطوعي والإنساني إلى جانب التطوير والاختراع العلمي أو التقني مبينة أن آخر موعد لاستلام طلبات الترشح هو 15 آذار الجاري.

وأكدت أن وصول الشباب السوري إلى المستوى العالمي وحجز مكان لهم على منصات التكريم هو دليل راسخ على قدرة أبناء البلد على التميز والعطاء والإنتاج.

وتأسست الغرفة الفتية الدولية-سورية عام 2004 تحت إشراف غرفة التجارة الدولية وتضم سبع غرف محلية في دمشق وطرطوس وحلب والسويداء وحمص والوادي إضافة إلى اللاذقية التي تأسست غرفتها الفتية عام 2008 وتضم حالياً 200 عضو حيث تنفذ مشاريع مختلفة ضمن نطاقات العمل الأربعة “الأفراد والمجتمع والأعمال والنطاق الدولي”.

رشا رسلان