بتقنية تستخدم لأول مرة عربياً… رسالة دكتوراه حول الوقاية من انخفاض ضغط الدم خلال جلسات غسيل الكلى

حمص-سانا

تجنب نوبات انخفاض الضغط الشرياني خلال عمليات غسيل الكلى هو محور الأطروحة التي قدمتها الباحثة شذا شحادة ونالت عنها درجة الدكتوراه في هندسة التحكم الآلي والحواسيب في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة البعث بتقدير (امتياز).

البحث الذي قدمته شحادة تحت عنوان (تحسين أداء جهاز غسيل الكلية باستخدام المتحكم المؤتمت المتعلم) يناقش حسب عرضها لنشرة سانا الشبابية طرق الوقاية من نوبات انخفاض ضغط الدم الشرياني التي تحدث بنسبة عالية وبتواتر مرتفع خلال العلاجات عبر تطوير نظام ذكي يعتمد على تقنيات تعليم الآلة وهو نظام قادر على التنبؤ بتغيرات ضغط الدم الشرياني.

وقالت يعتمد النظام الذي استخدمته على تصميم متحكم مؤتمت يقدم الاقتراحات المناسبة في الوقت المثالي بالاعتماد على القيم المتوقعة من النظام الذكي بهدف تحسين أداء جهاز غسيل الكلية باستخدام تقنيات التعلم الآلي وخوارزميات التحكم حيث صممت خوارزمية للتنبؤ بالمخاطر التي يتعرض لها المريض وخاصة خطر انخفاض ضغط الدم الشرياني أثناء جلسة المعالجة وذلك من خلال توقع سلوك البارامترات الحيوية للمريض باستخدام الشبكات العصبونية الاصطناعية.

واستخدمت الباحثة كما أوضحت تقنية التحكم الضبابي لضبط بارامترات تشغيل جهاز غسيل الكلية اعتماداً على السلوك الفعلي للمريض خلال جلسة العلاج مؤكدة أنها حصلت على نتائج مهمة في البحث بعد أن تمكنت (وحدة التحكم المتعلمة الذكية) التي صممتها من تحسين استقرار الدورة الدموية للمريض وخفض زمن جلسة المعالجة وتقليل تواتر حدوث نوبات انخفاض الضغط الشرياني.

ولفتت شحادة إلى أهمية البحث نظراً لأعداد المصابين الكبيرة ومعاناة المرضى أثناء الجلسات من مخاطر عدة مشيرة إلى أن الوقاية من انخفاض ضغط الدم الشرياني للمريض خلال جلسة الغسيل الكلوي هي الركيزة الأساسية لضمان استقرار حالة المريض.

بدورها الدكتورة جمانة دياب أحد المشرفين على البحث أشارت إلى أن شحادة اعتمدت في بحثها على تقنية تستخدم لأول مرة على مستوى الوطن العربي مبينة أن الباحثة استخدمت تطبيق تقنية التعليم العميق كإحدى تقنيات الذكاء الصنعي على (جهاز غسيل الكلية) وذلك للتنبؤ بانخفاض الضغط الشرياني أثناء الجلسة والذي يستدعي إيقاف الجلسة أو تأجيلها لمعالجة هذا الانخفاض.

وأكدت دياب أنه تم تجريب التقنية المطورة على عدد من المرضى الذين لديهم سوابق انخفاض ضغط أثناء جلسات غسيل الكلية وجاءت النتائج مبشرة للغاية.

هنادي ديوبش