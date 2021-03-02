أكثر من 9500 طلب للاستفادة من القرض الوطني للمسرحين

دمشق-سانا

تجاوز عدد طلبات الاستفادة من القرض الوطني للمسرحين من خدمة العلم في فروع الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية 9500 طلب منذ بدء التسجيل في أيلول الماضي.

وفي تصريح لـ سانا بين مدير عام الصندوق المهندس لؤي العرنجي أن عدد المسجلين للاستفادة من القرض بلغ 9572 مسرحاً موزعين في دمشق وريفها وحلب واللاذقية وطرطوس والسويداء وحماة وحمص مشيراً إلى العمل على توسيع قاعدة شراكات الصندوق ليصار إلى تقديم قروض دون فائدة للمسرحين في باقي المحافظات أو افتتاح فروع جديدة للمؤسسة الوطنية للتمويل الصغير في باقي المحافظات قريباً.

ويأتي منح القروض تنفيذاً لاتفاقية التعاون التي وقعها الصندوق مع المؤسسة الوطنية للتمويل الصغير في الـ 17 من آب الماضي وتتراوح قيمته بين 250 ألف ليرة سورية و5 ملايين ليرة كحد أقصى.

ووصل عدد المسرحين الذين استفادوا من القرض بشكل فعلي إلى 411 مقترضاً حتى نهاية شهر كانون الثاني الماضي بقيمة 1.380 مليار ليرة سورية وفق الرئيس التنفيذي للوطنية للتمويل الصغير منير هارون.

ولفت هارون إلى أنه تم مؤخراً تعديل اتفاقية التعاون التي وقعت مع الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية لاستقطاب أكبر عدد من المسرحين بحيث أصبحت تشمل المسرحين ممن أتموا 5 سنوات فأكثر في خدمة العلم أو المسرحين نتيجة إصابة ناجمة عن العمليات الحربية بغض النظر عن سنوات الخدمة ممن لا يتقاضون أي راتب أو معاش تقاعدي من أي جهة حكومية أو من أي من مؤسسات الضمان الاجتماعي.

كما تضمنت قائمة المسرحين بعد توسعتها المسرحين نتيجة مرض أو إصابة غير ناجمة عن العمليات الحربية بغض النظر عن سنوات خدمتهم والمسرحين لأنهم أصبحوا معيلين بسبب استشهاد أو وفاة الشقيق أو أي سبب آخر بغض النظر عن سنوات خدمتهم.

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قد أعلنت في الـ 13 من كانون الثاني الماضي تعديل شروط الاستفادة لناحية نسب تحمل الفائدة لعام 2021 لتصبح الفائدة الإجمالية على القرض 10 بالمئة يتحمل الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية نسبة 6 بالمئة من إجمالي فائدة القرض ويتحمل المسرح نسبة 3 بالمئة والوطنية للتمويل الصغير نسبة 1 بالمئة.

إيناس سفان