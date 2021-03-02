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الصحة العالمية: 142 دولة تحصل على 237 مليون جرعة لقاح من مبادرة كوفاكس

2021-03-02

جنيف-سانا

توقعت منظمة الصحة العالمية اليوم أن يتم تسليم نحو 237 مليون جرعة من لقاح أسترا زينيكا المضاد لفيروس كورونا إلى 142 دولة بحلول نهاية شهر أيار المقبل.

ونقلت رويترز عن المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس قوله خلال مؤتمر صحفي “من المتوقع تسليم شحنات اللقاح من خلال مبادرة كوفاكس العالمية إلى أنغولا وكمبوديا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا”.

وقال رئيس غانا نانا أكوفو أدو إن بلاده التي بدأت حملتها للتطعيم بجرعات عبر آلية كوفاكس تسعى لتطعيم 20 مليون مواطن بنهاية 2021.

وكانت الصحة العالمية أعلنت أن أقل من عشرة بالمئة من سكان العالم اكتسبوا المناعة ضد فيروس كورونا.

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