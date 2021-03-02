اقتتال بين مرتزقة الاحتلال التركي في مدينة رأس العين بريف الحسكة

الحسكة-سانا

تجددت الاشتباكات بين مرتزقة الاحتلال التركي ضمن المناطق التي يحتلونها بريف الحسكة الشمالي حيث دارات صباح اليوم اشتباكات بين فصائل إرهابية تتبع لما يسمى “فرقة الحمزات” في مدينة رأس العين المحتلة.

وقالت مصادر أهلية لمراسل سانا إن اقتتالاً اندلع صباح اليوم بين مرتزقة الاحتلال التركي في مدينة رأس العين المحتلة جراء خلاف بين مجموعتين من إرهابيي ما يسمى “فرقة الحمزات” للسيطرة على الحواجز والاستيلاء على المنازل.

ولفتت المصادر إلى أن الاشتباكات اسفرت عن وقوع إصابات في صفوف الإرهابيين وسط حالة خوف وهلع بين الأهالي وإغلاق للمحال التجارية.

وتشهد مناطق سيطرة الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين حالات فوضى واقتتال بين المرتزقة اثر خلافات تنشب بينهم على المسروقات من غلال الأراضي الزراعية وممتلكات الأهالي وتترافق مع عمليات تصفية متبادلة بين متزعمي هذه التنظيمات وتفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة غالباً ما تخلف ضحايا في صفوف المدنيين.